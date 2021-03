19 Marzo 2021 14:00

Messina: affidati i lavori urgenti per gli impianti elettrici degli Istituti scolastici “Merendino” e “Piccolo” di Capo d’Orlando e per l’Istituto Alberghiero di Brolo. L’importo complessivo dei lavori è di Euro 21.892,07

Sono stati affidati alla ditta 2G COSTRUZIONI SRL di Messina i lavori urgenti di manutenzione per la messa a norma di alcune sezioni dell’impianto elettrico da eseguire presso gli Istituti Scolastici “F.P. Merendino” e “L. Piccolo”. Gli interventi interesseranno due edifici di proprietà della Città metropolitana di Messina, situati nel comune di Capo D’Orlando, e l’immobile in concessione dal Comune di Brolo, utilizzato dall’istituto Alberghiero. L’importo complessivo dei lavori è di Euro 21.892,07, compresa IVA al 22% e somme a disposizione.

In particolare, nella sede centrale dell’ I.I.S. “F. P. Merendino” di Capo d’Orlando verranno eseguiti lavori di messa a norma di una porzione dell’impianto elettrico esistente, la realizzazione di una nuova linea elettrica e l’installazione dei corpi illuminanti nei locali ex spogliatoi per renderli fruibili, oltre alla realizzazione di un nuovo quadro elettrico e la linea di distribuzione nel locale caldaia. Per quanto attiene il plesso Sede centrale del Liceo Scientifico “L. Piccolo”, di Capo d’Orlando, l’intervento riguarderà il rifacimento della linea elettrica e del quadro elettrico nel locale caldaia, Infine, nell’Istituto Alberghiero di Brolo verranno sostituite alcune parti delle linee elettriche e di alcune prese, nonché si effettuerà la sostituzione degli aspiratori posti nei servizi igienici. La relazione tecnica è stata redatta dal geom Nicolò Anna; il Responsabile unico del procedimento è il geom. Antonino Miceli responsabile del Servizio Edilizia Metropolitana della IV Direzione Servizi Tecnici Generali della Città Metropolitana di Messina.