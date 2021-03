Messina: a breve il potenziamento delle corse ATM per i poli Annunziata e Papardo

22 Marzo 2021 13:19

Messina: continua la collaborazione tra UniMe e ATM per garantire un adeguato servizio di trasporto, il più possibile allineato alle effettive esigenze della popolazione universitaria

Continua la collaborazione tra UniMe e ATM per garantire un adeguato servizio di trasporto, il più possibile allineato alle effettive esigenze della popolazione universitaria. In particolare, grazie alle segnalazioni ricevute da parte di alcuni studenti, nei prossimi giorni saranno potenziate le corse dei bus ATM per i poli Annunziata e Papardo e sul sito saranno aggiornati gli orari. Le info sulle corse sono disponibili dal 1° marzo 2021, anche con diffusione tramite i social, sul portale dell’Ateneo nella sezione dedicata ai servizi al link https://www.unime.it/it/servizi-agli-studenti/trasporti.