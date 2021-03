Messina, ‘un Raggio di sole per le donne più sole’: per l’8 marzo, una gerbera gialla in regalo alle donne anziane nelle Rsa

7 Marzo 2021 13:08

Federfiori-Confcommercio Messina aderisce all’iniziativa ‘Raggio di sole’ in vista dell’8 marzo: una gerbera gialla in regalo alle donne nelle RSA

Federfiori-Confcommercio Messina è lieta ed orgogliosa di comunicare di avere aderito alla iniziativa denominata Raggio di sole, promossa a livello nazionale da Federfiori-Confcommercio e dall’Unione Induisti Italiani. L’iniziativa in programma per domenica 7 marzo, consiste nel donare delle gerbere gialle alle donne anziane ospiti nelle RSA delle province italiane al fine di portare loro un raggio luminoso che possa farle sentire meno sole in un periodo di così grande difficoltà. Desidero ringraziare i fioristi messinesi e le case di cura che hanno con entusiasmo e consueto spirito di solidarietà accolto l’invito. L’iniziativa a nostro avviso, rappresenta un gesto di dovuta riconoscenza verso queste meravigliose donne, veri e propri pilastri di altruismo sociale, che in questo momento, a causa della pandemia vengono private anche dall’affetto dei propri cari. Poter regalare un sorriso a chi rappresenta, anche silenziosamente, le nostre radici riempie i nostri animi.