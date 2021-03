Messina, dal 29 marzo partirà la raccolta differenziata porta a porta nella terza zona dell’area centro

20 Marzo 2021 12:50

Dal 29 marzo, a Messina, partirà la raccolta differenziata porta a porta nella terza zona area centro da Cumia a Camaro. Dopo Pasqua sarà ultimata in tutta la città

Messinaservizi comunica che da lunedì 29 Marzo la raccolta differenziata porta a porta prenderà il via anche nella terza zona (arancione) dell’area Centro da Cumia e dai Colli San Rizzo fino a Camaro e Gravitelli, in particolare nelle vie e rioni Contrada Casazza Colle S.Rizzo SS.113 fino a Don Minico, Contrada Casazza, Contrada Bianco, Cataratti, Rione Bisconte, Rione Gravitelli, Rione Fondo Ruggeri, Montepiselli, Contrada Noviziato, Rione Gonzaga, Rione Vota, Camaro inferiore, Camaro Contrada San Luigi, Camaro Superiore, Contrada Luce, Messina 2, Contrada Petrazza, Sivirga, Mito, Viale Italia fino a via Noviziato ambo i lati, da Via noviziato solo lato Monte, Via Santa Marta alta fino a piazza Trombetta.

Sempre nelle vie indicate spariranno dunque anche i cassonetti filo strada, che erano stati lasciati qualche altra settimana per dare la possibilità agli amministratori di condomini, non ancora pronti per la differenziata perché non si erano attivati, di prodigarsi per avere i relativi kit. Per chi ancora non li avesse ritirati, ricordiamo che prenotare la consegna dei carrellati per i condomini con più di 8 utenze per palazzo, basta chiamare al numero 3336154097; i condomini fino a 8 utenze potranno recarsi invece per la consegna dei mastelli da lunedì a sabato dalle 13 alle 15 nell’Autocentro di via Salandra. “Aver raggiunto anche la penultima zona della città con oltre l’85 percento della città servita dalla differenziata – ha affermato Giuseppe Lombado, presidente di Messinaservizi Bene Comune – è un risultato che ci riempie d’orgoglio. Tra l’altro, dopo le festività della Santa Pasqua, completeremo anche l’ultima zona dell’Area Centro e così la città sarà tutta servita dal porta a porta. Abbiamo fatto questo, primi a Messina, in appena un anno e sei mesi, nonostante estreme difficoltà relative allo scoppio della pandemia Covid 19 e quindi con problematiche di personale, alle resistenze di alcuni condomini e all’evoluzione della società che nel frattempo ha ottenuto molteplici servizi aggiuntivi. Siamo davvero felici di avere contribuito in modo determinante ad una svolta green della città, che sicuramente potrà raggiungere presto il 55 percento di differenziata e siamo certi che, con l’avvio di ulteriori buone pratiche da parte dei cittadini, si potranno raggiungere presto risultati ancora migliori, il servizio è ormai attivo in 11/12 di Messina e i cittadini sono contenti e non vogliono tornare indietro ci sembra veramente inopportuno e anacronistico nel 2021 parlare ancora di ricorsi“.