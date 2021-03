“Messina 2030 il nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile”: oggi la conferenza stampa di presentazione

25 Marzo 2021 09:25

“Messina 2030 il nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile”: oggi alle ore 11.30 conferenza stampa online di presentazione

Nel corso di una conferenza stampa, organizzata in modalità online, oggi, giovedì 25, alle ore 11,30, dal Palazzo Municipale alla presenza del Sindaco Cateno De Luca; del Vicesindaco Carlotta Previti e dell’Assessore alla Mobilità Urbana Salvatore Mondello sarà illustrato il nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città Metropolitana e del Comune di Messina. All’evento, in collegamento dalla Città metropolitana, prenderanno parte il Segretario Generale Maria Angela Caponetti; il Capo di Gabinetto Francesco Roccaforte; il Dirigente V Direzione pianificazione Salvo Puccio; il Dirigente III Direzione Armando Cappadonia; e il Rup Roberto Siracusano; e sempre da remoto, parteciperanno tra gli altri il Dirigente dei Servizi Territoriali e Urbanistici Antonio Cardia; gli ingegneri, Bruno Bringheli in qualità di RUP; Domenico Cerniglia Direttore esecuzione contratto; Silvana Mondello Mobility Manager; il Gruppo interdipartimentale composto dagli ingegneri Giuseppe Messina, Alessandro Visalli, Simonetta Buemi; e il Comandante della Polizia municipale Marco Crisafulli; infine, per la capofila TPS Pro interverrà il team di professionisti incaricati alla redazione del Piano, Guido Marino responsabile tecnico, Matteo Scamporrino e Lucio Rubini. L’incontro sarà l’occasione per avviare il percorso di redazione del Piano, del logo e delle diverse attività di partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza, al fine di dettagliare e validare sia il Piano della Partecipazione che quello della Comunicazione attraverso la presentazione dei due Gruppi di partecipazione per il PUMS, uno per il livello Comunale e l’altro per il livello Metropolitano che opereranno in maniera sinergica e coordinata.