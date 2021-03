Messina, RLS scrive al sindaco e al Prefetto: “monitorare condizioni polizia municipale che ha ricevuto il vaccino AstraZeneca”

13 Marzo 2021 11:58

RLS chiede un’attenta attività di monitoraggio per gli agenti di Polizia Municipale di Messina che hanno ricevuto il vaccino AstraZeneca

Con la presente, lo scrivente n.q di RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza) del Comune di Messina nonchè Componente Direttivo Regionale & Nazionale Dipartimento polizia Locale CSA chiede a Codesta Amministrazione Comunale da sempre attenta e vigile alla pubblica salute di effettuare un’attenta riflessione circa i recenti accadimenti balzati agli onori della cronaca nazionale ed europea in ordine alle preoccupazioni destate da possibili nessi eziologici tra la somministrazione del vaccino AstraZeneca ABV2856 somministrato a tutto il Corpo di PM e la manifestazione di effetti collaterali, alcuni dei quali particolarmente gravi, nell’imminenza dell’inoculazione, ma sembrerebbe anche a distanza di giorni.

Immenso il sentimento di forte preoccupazione, pur riponendo la massima fiducia nelle Autorità sanitarie preposte che stanno lavorando per la tutela della salute pubblica, tuttavia per dovere morale e giuridico non posso esimermi da richiedere di attenzionare le segnalazioni, connotate da forti preoccupazioni, che provengono in queste ore dalla totalità degli agenti.

Corre l’obbligo di evidenziare, infatti, che siano state somministrate dosi di siero immunologico collegate al lotto sospeso ABV2856 (oggetto di indagine) alla totalità degli agenti in servizio presso il Corpo di PM.

Al riguardo, senza voler suscitare alcun tipo di allarmismo, si ritiene sia necessario effettuare un tempestivo monitoraggio sul citato personale che ha ricevuto il vaccino, mediante l’attivazione di ogni utile azione di sorveglianza sanitaria, a scopo preventivo e precauzionale, contribuendo a eliminare ogni potenziale rischio per la salute.

Distinti saluti.