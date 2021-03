Messenger, Instagram e Whatsapp down: problemi con le app e “utenti in panico”

19 Marzo 2021 18:44

Problemi Whatsapp e Messenger: alcuni utenti ricevono i messaggi, ma non le notifiche

Whatsapp e Messenger sono in down da alcuni minuti. Non è infatti possibile inviare e ricevere messaggi, foto e video. Alcuni utenti, invece, ricevono i messaggi, ma non le notifiche. Altri invece sono “in panico” perché i problemi continuano a persistere.