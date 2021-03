29 Marzo 2021 11:33

Matteo Renzi vola in Bahrain per assistere alla gara di Formula 1: sui social scoppia la polemica mentre l’Italia è in zona rossa

Nel pomeriggio di ieri, dopo qualche mese di offseason, è tornato in pista lo spettacolo della Formula 1. Finalmente le emozioni delle monoposto veloci e potenti; il duello fra il dominatore Lewis Hamilton e il giovane Max Verstappen che sogna di spodestarlo; le speranze della Ferrari dopo una stagione amara. Il tutto però è passato in secondo piano, almeno per quanto riguarda l’Italia. A rubare la scena è stato un insospettabile… Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva era infatti presente presso il Bahrain International Circuit ed è stato immortalato insieme a Jean Todt, ex amministratore delegato della Ferrari e presidente della Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA), e al principe Mohammad ben Al Khalifa.

Il viaggio di Matteo Renzi ha generato non poche polemiche sui social. “Mentre l’Italia è in lockdown, gran parte delle regioni vestono di rosso e gli spostamenti sono vietati, uno fra i principali esponenti della scena politica italiana vola in Bahrain per vedere la Formula 1?“. È più o meno questo il succo di centinaia di Tweet a commento della vicenda. Qualcun altro ne contesta invece la vicinanza a Paesi nei quali giustizia e rispetto dei diritti umani sono spesso negati. Renzi qualche ora prima aveva sottolineato come nel caso dell’omicidio del giornalista Khashoggi, nemmeno gli USA abbiano prove certe sul coinvolgimento del principe saudita Mohammad bin Salman.

Attraverso il suo ufficio stampa, Renzi ha liquidato le polemiche: “i viaggi di Renzi riguardano Renzi e non costano un centesimo al contribuente. Matteo Renzi fa sapere che è abituato alle polemiche“.