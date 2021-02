Marzo 2021: torna l’Ora Legale, ecco quando cambia l’orario [INFO e DETTAGLI]

1 Marzo 2021 00:00

Marzo 2021: torna l’Ora Legale tra sabato 27 e domenica 28

Alle 02:00 del mattino dell’ultima Domenica di Marzo (notte tra il 27 e il 28 Marzo) entrerà in vigore l’ora legale. Conseguentemente si dovranno spostare le lancette d’orologio, portandole dalle ore 02:00 del mattino alle ore 03:00 del mattino. Sulla base delle ore quando il Sole sorge e tramonta, con l’introduzione per legge dell’ora legale, è stato posto come obiettivo quello di ottenere un risparmio energetico in virtù del minore utilizzo dell’illuminazione elettrica in orari concomitanti con l’attività lavorativa di tantissime persone.