Il presidente del Consiglio Mario Draghi e la moglie si sono vaccinati con AstraZeneca

30 Marzo 2021 10:10

Il presidente del Consiglio Mario Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono vaccinati quest’oggi a Roma con il vaccino AstraZeneca

Al termine del Cdm dello scorso 19 marzo nel quale è stato approvato il dl Sostegni, in piena ansia da notizie relative alla possibile connessione fra morti sospette e vaccino AstraZeneca, il presidente del Consiglio Mario Draghi si era detto pronto a vaccinarsi con il farmaco dell’azienda anglo-svedese non appena sarebbe arrivato il suo tuno. Oggi il suo turno è arrivato. Mario Draghi, insieme alla moglie Maria Serenalla Cappello, si è presentato presso l’hub della Stazione Termini di Roma per ricevere il vaccino AstraZeneca. Lo stesso ha fatto la consorte: è toccato ad entrambi, 73enne, come da calendario.