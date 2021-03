Giovani, belli e sfrontati: i Maneskin vincono Sanremo 2021 con ‘Zitti e buoni’!

7 Marzo 2021 02:35

I Maneskin vincono il Festival di Sanremo 2021: la giovane rock band batte in finale il duo Fedez-Michielin e il favorito Ermal Meta

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: quella di sabato sera è stata la puntata in cui si è deciso il vincitore di Sanremo 2021. Sono stanti 5 giorni di grande spettacolo, nonostante le premesse non fossero delle migliori. L’assenza di pubblico si è fatta sentire tanto dal punto di vista estetico nelle inquadrature desolanti dell’Ariston vuoto (riempito al più da qualche palloncino… a forma di pene!), quanto dal calore verso i cantanti e le risate per gli sketch comici. Le polemiche sullo svolgimento del Festival, in periodo di pandemia, hanno ben presto lasciato spazio alla musica, da sempre occasione di gioia e rinascita. È stato un Festival moderno, capace di attrarre anche fasce di pubblico (l’edizione più social di sempre) generalmente restie ad una kermesse che strizza l’occhio più al passato che al presente.

Va dato atto ad Amadeus di aver scelto un roster di cantanti variegato, pescando anche qualche artista meno conosciuto al grande pubblico (Coma_Cose, Colapesce e Dimartino, La Rappresentante di Lista) che non hanno certamente deluso. Tanti i generi presenti, dal rap all’indie, passando per il rock e il tanto amato pop. Un plauso va fatto anche agli ospiti. Al netto dei tempi, a volte, fin troppo dilatati, Sanremo 2021 si conferma come uno spettacolo e non soltanto una fredda competizione canora. Dunque l’arroganza (e la simpatia) di Ibrahimovic, la follia di Fiorello, l’arte di Achille Lauro e le performance di attori, sportivi e cantanti (non in gara) sono stati elementi in grado di aggiungere qualcosa in più alla 71ª edizione del Festival. Così come l’alternanza delle co-conduttrici, la quota rosa dell’evento: attrici, modelle, cantanti, giornaliste che si sono alternate sul palco arricchendo ogni puntata con le loro competenze e la loro bellezza.

Sanremo 2021 resta però pur sempre una gara e come ogni gara che si rispetti non può non concludersi con un vincitore. Il 71° vincitore del Festival della Canzone italiana sono i Maneskin! La giovane rock band, seconda ad X-Factor 2017, ha ribaltato i pronostici che dalla seconda serata davano Ermal Meta come favoritissimo, per altro sempre in testa al termine di ogni puntata. Il cantautore di origini albanesi si è classificato solamente terzo, alle spalle del duo composto da Fedez e Francesca Michielin.

Sanremo 2021, vincono i Maneskin: il testo di ‘Zitti e Buoni’

Loro non sanno di che parlo

Voi siete sporchi fra’ di fango

Giallo di siga’ fra le dita

Lo con la siga’ camminando

Scusami ma ci credo tanto

Che posso fare questo salto

Anche se la strada è in salita

Per questo ora mi sto allenando

E buonasera signore e signori

Fuori gli attori

Vi conviene toccarvi i co*lioni

Vi conviene stare zitti e buoni

Qui la gente è strana tipo spacciatori

Troppe notti stavo chiuso fuori

Mo’ li prendo a calci ‘sti portoni

Sguardo in alto tipo scalatori

Quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma

Sono fuori di testa ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa ma diversa da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Io

Ho scritto pagine e pagine

Ho visto sale poi lacrime

Questi uomini in macchina

Non scalare le rapide

Scritto sopra una lapide

In casa mia non c’è Dio

Ma se trovi il senso del tempo

Risalirai dal tuo oblio

E non c’è vento che fermi

La naturale potenza

Dal punto giusto di vista

Del vento senti l’ebrezza

Con ali in cera alla schiena

Ricercherò quell’altezza

Se vuoi fermarmi ritenta

Prova a tagliarmi la testa

Perché

Sono fuori di testa ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa ma diversa da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Parla la gente purtroppo

Parla non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Parla la gente purtroppo

Parla non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Parla la gente purtroppo

Parla non sa di che cazzo parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Ma sono fuori di testa ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa ma diversa da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Noi siamo diversi da loro