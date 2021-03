21 Marzo 2021 13:09

Maltempo, ennesimo incidente sulla SS106 nel comune di Corigliano-Rossano

L’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 sul proprio profilo facebook comunica “l’ennesimo incidente avvenuto sulla strada Statale 106 nel comune di Corigliano-Rossano (in prossimità della Località Foresta). Si tratta di un incidente autonomo che, per fortuna, sembrerebbe non aver provocato vittime o feriti gravi. Sul posto i soccorsi stradali. Massima attenzione per la presenza di materiale sul manto stradale“.