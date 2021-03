Meteo, maltempo in Calabria e Sicilia: temporali nel reggino e nel messinese, sarà una notte da lupi

16 Marzo 2021 21:18

Maltempo, temporali in Calabria e Sicilia: freddo e neve a bassa quota. Piogge nel reggino e nel messinese, i dettagli

Si registrano forti temporali in Calabria e Sicilia, con temperature invernali e neve a bassa quota. Le piogge più intense stanno colpendo la provincia di Reggio e Messina in particolar modo i peloritani, la Costa Viola e la Piana. Tra Nebrodi ed Etna, la neve si è spinta fino ai 1.000 metri di quota, imbiancando località come Floresta e Troina. In questo momento, nella Sicilia orientale, ci sono: -3°C a Cesarò Monte Soro, -1°C a Caronia, 0°C a Montalbano Elicona, +3°C ad Antillo, +4°C a San Pier Niceto. Sarà una nota di tempesta all’estremo Sud della nostra Penisola.