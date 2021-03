21 Marzo 2021 10:42

Reggio Calabria: l’ufficio stampa del Parco Ecolandia informa i visitatori che è stata rinviata l’apertura a causa delle piogge

“Considerate le previsioni meteo avverse per tutta la giornata di oggi, e tenuto conto della lunga pioggia di ieri, che non rende agevole la visita, oggi il Parco Ecolandia NON SARA’ APERTO.

Ci scusiamo per il disagio, rinnoviamo l’appuntamento ai tanti che avevano programmato una visita a sabato e domenica prossimi”. Lo afferma in una nota l’ufficio stampa del Parco Ecolandia.