2 Marzo 2021 14:18

Mafia, Mirabelli (PD): “Processo di Messina è una vittoria dello Stato. Grazie ad Antoci”

“Il processo che inizia questa mattina a Messina contro la mafia dei Nebrodi è una nuova importante occasione per lo Stato di colpire l’organizzazione criminale che ha per decenni soggiogato un intero territorio e lucrato enormi guadagni illeciti. Grande merito va ai magistrati e agli inquirenti che hanno portato alla sbarra 94 persone e sequestrato oltre 150 aziende. Ma tutto ciò si deve anche al coraggio di Giuseppe Antoci che ha pensato e proposto il protocollo che ha messo in crisi il sistema criminale fino a portare agli arresti. Antoci ha rischiato la vita e tutt’ora è costretto a vivere scortato insieme alla sua famiglia. Il processo che si apre oggi è già una vittoria per chi crede nello Stato e nella legalità ed un messaggio chiaro contro la criminalità organizzata sulla volontà di combatterla e di liberare i territori che ha occupato”. Così su Facebook il senatore Franco Mirabelli, Vicepresidente dei senatori del Pd e capogruppo dem in Commissione Parlamentare Antimafia.