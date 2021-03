Mafia: estradato dagli USA Freddy Gallina, killer di Cosa Nostra

4 Marzo 2021 08:21

Freddy Gallina rientra in Italia dopo una battaglia per ottenere la sua estradizione durata quasi 5 anni

Il servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Criminalpol ha estradato dagli USA Ferdinando Gallina, 44 anni, ritenuto killer di Cosa nostra.

Ferdinando Gallina, detto Freddy, 44 anni, colpito da tre ordinanze di custodia cautelare in carcere e ritenuto responsabile di tre omicidi aggravati dalla finalità mafiosa, appartenente a Cosa nostra, rientra in Italia dopo una battaglia per ottenere la sua estradizione durata quasi 5 anni.

L’arrivo oggi a Fiumicino di Gallina, scortato dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip), “è da considerare uno straordinario successo italiano perché un pericolosissimo criminale sconti in carcere le pene inflittegli: risultato reso possibile dall’implementazione degli scambi informativi, delle metodologie operative e investigative con gli Stati Uniti, fortemente sostenuta dal prefetto Vittorio Rizzi, vice direttore generale della pubblica sicurezza“, si spiega in una nota della polizia di Stato.

E’ durato 5 anni l’iter procedurale che ha portato all’estradizione di Gallina, uomo d’onore della famiglia mafiosa di Carini e killer della mafia, ritenuto il braccio destro per la Sicilia occidentale, ed in particolare per la provincia di Palermo, del boss Salvatore Lo Piccolo.