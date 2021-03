M5S: “16 milioni di euro per manutenzione di ponti e viadotti in provincia di Messina”

25 Marzo 2021 21:15

M5S: “la provincia di Messina avrà a disposizione quasi 16 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di ponti e viadotti nella rete stradale di sua competenza: 4,8 mln nel 2021, 6,2 mln nel 2022 e 4,8 mln nel 2023”

“La provincia di Messina avrà a disposizione quasi 16 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di ponti e viadotti nella rete stradale di sua competenza: 4,8 mln nel 2021, 6,2 mln nel 2022 e 4,8 mln nel 2023”. Lo dichiarano in una nota i PortaVoce messinesi del Movimento 5 Stelle Francesco D’Uva, Barbara Floridia, Grazia D’Angelo e Antonella Papiro. “Da sempre il MoVimento 5 Stelle lavora per porre al primo posto le infrastrutture e metterle in sicurezza a beneficio di tutti i cittadini, grazie anche al costante lavoro del Sottosegretario Giancarlo Cancelleri. E’ questa la grande opera di manutenzione prioritaria e necessaria per far ripartire il Paese”, dichiarano i pentastellati. “La cifra messa a disposizione per città metropolitane e provincie è frutto dell’intesa raggiunta tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile e la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali sul decreto ministeriale, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze. Si tratta di un finanziamento previsto inizialmente nel decreto Agosto del Governo Conte 2 e rafforzato nella legge di Bilancio per il 2021”.