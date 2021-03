Lutto a Reggio Calabria, è morto Francesco Cuzzocrea: maestro di karate ed esempio per i giovani

21 Marzo 2021 21:11

Il maestro Francesco Cuzzocrea, deceduto all’età di 59 anni, prestava servizio presso gli uffici della Questura di Reggio Calabria

Un grande lavoratore e campione sportivo ma anche, e soprattutto, di umanità. Reggio Calabria piange la scomparsa di Francesco Cuzzocrea, poliziotto e maestro di karate molto conosciuto in città e in tutta Italia. “Un campione come te ha scelto questo giorno e non un altro per intraprendere il viaggio più importante e amaro – scrive un’allieva sui social – . Il 21 marzo di otto anni ci lasciava l’immenso Pietro Mennea, il 21 marzo di 61 anni fa nasceva il campionissimo Ayrton Senna. Arrivederci Maestro Francesco Cuzzocrea, sono contenta di averti conosciuto”. L’uomo prestava servizio nella questura di Reggio, all’interno dell’ufficio servizi, ha lottato fino alla fine contro una malattia che lo ha provato all’età di appena 59 anni. La redazione di StrettoWeb e i suoi collaboratori si unisco al dolore dei familiari e porgono le più sentite condoglianze.