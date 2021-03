Lutto in casa Pallacanestro Viola: la società si stringe intorno a capitan Barrile per la morte dell’amata nonna

29 Marzo 2021 17:47

La Pallacanestro Viola porge le sue condoglianze ed esprime la sua vicinanza alla famiglia di capitan Fortunato Barrile per la morte della nonna Enza

Momento non di certo facile per la Pallacanestro Viola. Al rientro dalla cocente sconfitta di Valmontone contro Rieti, la società neroarancio ha appreso con grande tristezza del lutto che nelle ultime ore ha colpito capitan Fortunato Barrile il GM Giuse. La Viola, attraverso un breve comunicato social, ha espresso le sue condoglianze e la propria vicinanza alla famiglia Barrile per la perdida della signora Enza, amata nonna e mamma: “la Viola si unisce al dolore della famiglia Barrile per la perdita dell’amata nonna e mamma Enza. Al nostro GM, al nostro capitano e a tutti i parenti vanno il nostro abbraccio e le nostre più sentite condoglianze“.