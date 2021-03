Lutto in casa Pallacanestro Viola: la squadra si stringe attorno al segretario Messineo per la perdita del fratello

25 Marzo 2021 10:53

Pallacanestro Viola, la squadra si stringe attorno al segretario Fortunato Messineo e al resto della sua famiglia per la perdita del fratello Giovanni

Lutto in casa Pallacanestro Viola. La società di basket reggina ha espresso il proprio cordoglio e la propria vicinanza verso il segretario Fortunato Messineo e tutta la sua famiglia a causa del grave lutto delle ultime ore riguardante la morte dall’amato fratello Giovanni. In un comunicato apparso sui social la società neroarancio ha scritto: “la Pallacanestro Viola si stringe attorno al dolore del proprio segretario Fortunato Messineo e di tutta la famiglia per la perdita dell’amato fratello Giovanni“.