Lotteria degli scontrini, ecco l’app che rende tutto più semplice: l’idea è di un giovane programmatore calabrese

8 Marzo 2021 12:55

Lotteria degli scontrini, ecco l’app che rende le operazioni più semplici e intuitive: a svilupparla è un giovane programmatore calabrese

Nel mese di febbraio è iniziata la tanto attesa Lotteria degli scontrini, interessante novità introdotta dal Governo per incentivare le spese cashless, ovvero tutte quelle che non prevedono l’uso di contante fisico (carte, bancomat), mettendo in palio una serie di premi ad estrazione ottenibili attraverso dei biglietti collegati ai propri scontrini virtuali ottenuti dopo i pagamenti effettuati.

Lo sappiamo, l’operazione potrebbe non risultare intuitiva. Come accade per tutte le novità da poco introdotte, specie se collegate alle nuove tecnologie, in molti potrebbero trovarsi in difficoltà ad approcciarsi alla Lotteria degli scontrini. Perché dunque non creare un’app che renda più facili tali operazioni? È la stessa domanda che si è posto Francesco Gatto, un giovane programmatore calabrese laureatosi presso l’Unical di Cosenza. Francesco ha dato vita all’app ‘Lotteria degli scontrini APP’, nome semplice e intuitivo come del resto le funzioni che presenta.

Ai microfoni di StrettoWeb, Francesco Gatto ha spiegato: “l’obiettivo è quello di avere un’applicazione utile a semplificare l’utilizzo della Lotteria degli scontrini. Esistono anche altre app oltre la mia, la differenza sostanziale che ha permesso alla mia di ottenere maggior consenso rispetto alle altre (oltre 100.000 download in pochi mesi! ndr) è, oltre alla grafica piacevole e intuitiva, la possibilità di accedere all’area riservata attraverso l’applicazione, visualizzando in maniera migliore, più facile e intuitiva i contenuti presenti nell’area riservata del sito web. L’accesso avviene tramite SPID, tutto nel più completo rispetto della privacy degli utenti. Sono felice dei feedback degli utenti: nelle recensioni in molti dicono che l’app è intuitiva e sembra quasi ufficiale, anche se non lo è. Da questo si evince come il cittadino medio voglia un app che gli semplifichi un’operazione che deve fare tutti i giorni, rendendola più smart“.

Francesco Gatto sottolinea i vantaggi che l’utente ha utilizzando la sua app: “nella procedura standard l’utente inserisce il codice fiscale nella pagina web, visualizza il codice lotteria e deve fare uno screen o segnarlo su un pezzo di carta: dunque ogni volta che va al supermercato o mostra il foglietto di carta scritto a mano o stampato, oppure lo deve andare a cercare fra le tante foto nella galleria. Con la mia app invece può fare tutto dall’interno: se non ha il codice lotteria può eseguire la procedura sfruttando i servizi che usa il web, oppure se è già in possesso del codice lotteria, basta inserirlo e l’app genera il codice a barre“. Molto più facile no?

Per scaricare l’applicazione ‘Lotteria degli scontrini‘ basta cliccare QUI