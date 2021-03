“L’Ora della Terra 2021”: a Messina si spengono le luci della Fontana Senatoria

27 Marzo 2021 10:38

Si spegneranno questa sera, sabato 27, per un’ora dalle 20.30 alle 21.30, le luci di decine di migliaia di edifici, palazzi e monumenti, attraverso tutti i fusi orari dal Pacifico alle coste atlantiche

In occasione dell’evento globale del Wwf “L’Ora della Terra” (“Hearth Hour 2021 – Speak up for Nature”), giunto alla sua tredicesima edizione per evidenziare l’urgenza e la necessità di contrastare e arrestare il cambiamento climatico, si spegneranno questa sera, sabato 27, per un’ora dalle 20.30 alle 21.30, le luci di decine di migliaia di edifici, palazzi e monumenti, attraverso tutti i fusi orari dal Pacifico alle coste atlantiche. E fra queste anche quelle di Messina, che terrà spenta per un’ora l’illuminazione della Fontana Senatoria, quale segno di adesione della Città all’iniziativa finalizzata a promuovere azioni coerenti con la sostenibilità ambientale.

“In questo momento storico soggetto a critici cambiamenti climatici continuare a proporre attività di sensibilizzazione ambientale è importante. L’adesione dell’Amministrazione comunale – sottolinea l’Assessore Dafne Musolino – attraverso il gesto simbolico che spegne le luci, vuole sostanzialmente accendere le coscienze. Come Assessore all’Ambiente, coerentemente con l’Assessore alla Pianificazione ed Efficientamento Energetico Francesco Caminiti, siamo soddisfatti del percorso già avviato relativo all’ammodernamento dell’illuminazione pubblica cittadina che garantirà sia una riduzione della CO2 equivalente emessa, che un forte risparmio economico per il taglio dei costi sull’elettricità”.