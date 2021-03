Libri, presentazione online di “Parliamo d’inglese” di Roberto Ricciardi

12 Marzo 2021 17:08

Giovedì 18 marzo alle ore 19 in diretta sulla pagina Facebook di Inpress Events & Communication sarà presentato il libro “Parliamo d’inglese. Osservazioni di un bilingue in Italia” di Roberto Ricciardi

Giovedì 18 marzo alle ore 19 in diretta sulla pagina Facebook di Inpress Events & Communication (https://www.facebook.com/inpress/) sarà presentato il libro “Parliamo d’inglese. Osservazioni di un bilingue in Italia” di Roberto Ricciardi. Ne discuteranno con l’autore il giornalista Giovanni Criscione e lo scrittore, poeta e traduttore Carmelo Modica, premio Buttitta 2020.

L’autore, Roberto Ricciardi, messinese, è insegnante privato d’inglese, traduttore di lavori scientifici e interprete. Nel libro, partendo dai dati dell’English Proficiency Index 2019, che vede gli italiani all’ultimo posto in Europa per la conoscenza dell’inglese, analizza il sistema educativo e scolastico limitatamente all’insegnamento delle lingue straniere per capire cosa non abbia funzionato. E provare a fornire alcuni suggerimenti, frutto della sua esperienza personale, per invertire la tendenza. L’autore, padre italiano e madre statunitense, affronta il problema partendo proprio dal ruolo attivo che le famiglie dovrebbero avere nei processi di apprendimento delle lingue straniere fin dai primi anni di vita.

Le sue riflessioni intendono alimentare un dibattito sui nuovi sistemi pedagogici e sullo svecchiamento dei metodi in voga nella scuola pubblica.