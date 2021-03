Libri: domani esce il nuovo Stephen King in Italia in contemporanea con Usa e Gb

1 Marzo 2021 12:05

Roma, 1 mar. – (Adnkronos) – “Later”, il 53esimo romanzo di Stephen King, che unisce crimine e suspence, esce domani, martedì 2 marzo, in contemporanea mondiale negli Usa, in Gran Bretagna e in Italia (Sperling & Kupfer, traduzione di Luca Briasco, pagine 320, euro 19,90). E’ una nuova variazione del maestro dell’horror all’americana sul tema del bene e del male, un romanzo pieno di emozione e tenerezza nei confronti dell’infanzia e della perdita dell’innocenza, ma anche una riflessione matura sulla nostra possibilità di scegliere: con un tocco di affettuosa ironia nei confronti dell’operoso mondo dell’editoria.

Protaonista di “Later” è Jamie Conklin, che ha proprio l’aria di un bambino del tutto normale, ma ci sono due cose che lo rendono invece molto speciale: è figlio di un’avvenente madre single, Tia, che di mestiere fa l’agente letterario, e soprattutto ha un dono soprannaturale. Un dono che la mamma gli impone di tenere segreto, perché gli altri non capirebbero.

Un dono che lui non ha chiesto e che il più delle volte non avrebbe voluto. Ma questo lo scoprirà solo molto tempo dopo. Perché la prima volta che decide di usarlo è ancora troppo piccolo per discernere, e lo fa per consolare un amico. E quando poi è costretto a usarlo lo fa per aiutare la mamma, lo fa per amore. Finché arriva quella dannata volta, in cui tutto cambia, e lui è già un ragazzino, che non crede più alle favole. Jamie intuisce già, o forse ne è addirittura consapevole, che bene e male non sono due entità distinte, che alla luce si accompagnano sempre le tenebre. Eppure sceglie, sceglie la verità e la salvezza. Ma verità e salvezza, scoprirà tempo dopo, hanno un prezzo. Altissimo.