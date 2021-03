Libri: domani esce il nuovo Stephen King in Italia in contemporanea con Usa e Gb (2)

1 Marzo 2021 12:05

(Adnkronos) – “Later” è il terzo titolo che Stephen King ha scritto per Hard Case Crime, casa editrice statunitense specializzata in thriller, pubblicati in edizioni particolarmente pregiate. Con lo stesso editore, in precedenza ha pubblicato “Colorado Kid” e “Joyland”, bestseller nella classifica Usa del “New York Times”.

“Later” è “una bella storia su come crescere e affrontare i demoni, sia che essi siano metaforici o (come a volte succede ad esempio nei romanzi di Stephen King) una cosa vera”, ha detto l’editore Charles Ardai di Hard Case Crime, aggiungendo: “è un romanzo terrificante, tenero, straziante e onesto e siamo così entusiasti di poterlo pubblicare per i nostri lettori”.

Negli Usa “Later” viene inizialmente pubblicato in brossura, con una copertina originale di Paul Mann. Questa edizione sarà seguita da una copertina rigida in edizione limitata che conterrà due nuove illustrazioni dell’artista pluripremiato Gregory Manchess, una per “Later” stesso e un’altra per un romanzo fittizio che appare prominente nella trama. E’ inoltre disponibile un’edizione ebook di “Later”.