Lettera anonima agli amministratori di Bianco, lo sdegno dei sindaci della locride

15 Marzo 2021 10:11

I presidenti dell’assemblea e del comitato dei Sindaci della Locride, Belcastro e Campisi, a nome di tutti i loro colleghi amministratori, si “uniscono al coro di solidarietà, sdegno e vicinanza agli amministratori di Bianco, Aldo Canturi e Pasquale Ceratti (Consigliere Metropolitano), entrambi destinatari di offese in una lettera anonima ricevuta nei giorni scorsi. Ritorna purtroppo alla ribalta il tema del difficile ruolo degli amministratori locali specie in Calabria. Un ruolo di frontiera con pochi, pochissimi mezzi a disposizione, ma con tutti i cittadini che li vedono come il primo contatto per ogni genere di richiesta o problematica. Siamo vicini ai due amministratori come lo siamo a tutti coloro i quali rappresentano lo Stato nella Locride e riescono comunque a garantire ai cittadini servizi e vivibilità”.