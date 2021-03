Letta segretario Pd, Irto: “Europa e Mezzogiorno ispirino nostra azione”

14 Marzo 2021 14:25

“Auguri di buon lavoro e in bocca al lupo al nuovo segretario del Partito democratico Enrico Letta. Sono sicuro che, con la sua guida, il Partito democratico potrà crescere e restare punto di riferimento per gli italiani, aprendosi molto ai giovani”. Lo afferma Nicola Irto, componente della direzione nazionale del Pd e candidato alla presidenza della Regione Calabria. “Con Letta segretario – aggiunge Irto – il Pd dovrà diventare sempre più un partito riformista ed europeista, autorevole a Bruxelles e presente sui territori, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno dove si gioca una partita decisiva per il futuro”.