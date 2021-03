Le Ricette di StrettoWeb – Barchette di zucchine al forno

23 Marzo 2021 11:46

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione delle barchette di zucchine al forno

Le barchette di zucchine al forno sono un piatto leggero, sfizioso e perfetto per chi ama poco le verdure. Se le farciture possibili sono davvero tante, un morbido composto di ricotta di pecora e funghi porcini arricchisce queste.

Difficoltà: facile

Preparazione: 20 minuti

Cottura: 30 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

5 zucchine verdi

30 gr. di funghi porcini secchi

200 gr. di ricotta di pecora

100 gr. di pangrattato

1 uovo

50 gr. di parmigiano grattugiato

1 ciuffo di prezzemolo

Sale pepe e olio extravergine di oliva

Preparazione

Eliminate le estremità delle zucchine e sbollentatele intere per 10 minuti in acqua salata. Scolatele, passatele sotto l’acqua fredda e tagliatele a metà nel senso della lunghezza. Adesso svuotatele delicatamente con un cucchiaino per evitare di romperle e tenetele da parte. Dopo aver lasciato in acqua calda per 10 minuti i funghi secchi strizzateli e saltateli qualche minuto in padella con un filo d’olio extravergine di oliva. Adesso preparate il ripieno per farcirle: in una ciotola mettete i funghi, il prezzemolo tritato, il pangrattato, il parmigiano, l’uovo, la ricotta, un pizzico di sale e di pepe ed impastate per ottenere il composto con cui riempire le zucchine. Dopo averle farcite sistematele su una teglia, versate un filo d’olio ed infornatele a 180 gradi per 25 minuti circa.

Conservazione

Le barchette di zucchine si conservano in frigo per un paio di giorni.

Curiosità e benefici di questo piatto

Appartenenti alla famiglia delle Cucurbitacee di cui fanno parte anche le zucche ed i meloni, le zucchine sono originarie dell’America centro-meridionale e si coltivano in tutti i paesi dal clima caldo e temperato. Poco caloriche, idratanti e remineralizzanti, ricche di acqua e potassio e povere di sodio, sono depurative e antiage. Ortaggi fra i più versatili in cucina, sono squisite fritte, ripassate in padella, grigliate, al forno, in parmigiana o ripiene. La farcitura calabrese di queste barchette racchiude i funghi porcini e la ricotta di pecora, due fra gli squisiti Prodotti Agroalimentari Tradizionali capaci di unire gusto e proprietà nutrizionali.

Il consiglio della zia

Le zucchine si possono farcire anche con un composto di carne macinata, uova, parmigiano, pangrattato e basilico oppure con tonno, capperi e olive.