Crotone, super Simy non basta! Altra doppietta, ma la Lazio passa 3-2 con la zampata finale di Caicedo

12 Marzo 2021 16:59

Lazio-Crotone termina 3-2: i calabresi recuperano lo svantaggio, per due volte, grazie alla doppietta di Simy, nel finale però Caicedo firma la beffa

Dopo il roboante 4-2 siglato sul Torino nel turno precedente, il Crotone scende in campo, eccezionalmente, nel pomeriggio di venerdì per giocare l’anticipo della 27ª giornata di Serie A contro la Lazio. Una sfida intrigante per i calabresi, ancora ultimi in classifica ma in fiducia, che trovano contro una squadra desiderosa di riscattare i due ko consecutivi contro Bologna e Juventus prima dell’infrasettimanale europeo contro il Bayern Monaco. Ne viene fuori una gara dall’esito sempre incerto, con 5 gol e tante emozioni.

Crotone che passa subito in svantaggio nel primo quarto d’ora, cortesia di Milinkovic-Savic che al volo batte Cordaz da dentro l’area. Bomber Simy, l’attaccante con il maggior numero di gol segnati nella storia del club, pareggia i conti con una tiro di punta stile futsal che si infila perfettamente all’angolino. Sul finire della prima frazione Luis Alberto riporta avanti i biancocelesti con una gran conclusione che non lascia scampo al portiere dei calabresi. Nella ripresa ancora Simy, questa volta dal dischetto: solita rincorsa al trotto, poi piattone a spiazzare Reina. Quando la gara sembra essere destinata sul 2-2, ci mette il graffio il solito Caicedo. La ‘Pantera’ ecuadoriana intercetta, letteralmente, la conclusione di un compagno, ribadendo poi in rete da posizione ravvicinata.

RISULTATI 27ª GIORNATA SERIE A



VENERDI’ 12 MARZO

Ore 15:00

Lazio-Crotone 3-2 (14′ Milinkovic-Savic, 29′ e 5o’ rig. Simy, 39′ Luis Alberto, 84′ Caicedo)

Ore 20:45

Atalanta-Spezia

SABATO 13 MARZO

Ore 15:00

Sassuolo-Verona

Ore 18:00

Benvento-Fiorentina

Ore 20:45

Genoa-Udinese

DOMENICA 14 MARZO

Ore 12:30

Bologna-Sampdoria

Ore 15:00

Parma-Roma

Torino-Inter

Ore 18:00

Cagliari-Juventus

Ore 20:45

Milan-Napoli

CLASSIFICA SERIE A

INTER 62 MILAN 56 JUVENTUS 52 ROMA 50 ATALANTA 49 NAPOLI 47 LAZIO 46 VERONA 38 SASSUOLO 36 SAMPDORIA 32 UDINESE 32 BOLOGNA 28 GENOA 27 SPEZIA 26 BENEVENTO 26 FIORENTINA 26 CAGLIARI 22 TORINO 20 PARMA 16 CROTONE 15



