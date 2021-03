Lazio ancora k.o. col Bayern: è fuori dalla Champions

17 Marzo 2021 22:56

(Adnkronos) – La Lazio perde 2-1 col Bayern Monaco ed è eliminata agli ottavi di finale di Champions League. Dopo la pesante sconfitta per 4-1 subita all’andata in casa, i biancocelesti vanno al tappeto anche nella sfida di ritorno in Germania contro i campioni d’Europa in carica. I bavaresi mettono ulteriormente al sicuro il pass per i quarti con il gol di Lewandowski al 33′ su rigore, concesso per un contatto tra Muriqi e Goretzka. Nella ripresa arrivano il raddoppio firmato da Choupo-Moting (73′) per i padroni di casa e la magra consolazione della rete di Parolo (82′) per la squadra di Simone Inzaghi.

Festeggia il Bayern Monaco e festeggia anche il Chelsea, che elimina l’Atletico Madrid e si regala un posto tra le migliori otto d’Europa. Dopo l’1-0 dell’andata, i blues vincono anche il secondo round per 2-0 grazie al gol di Ziyech al 34′ e al sigillo finale di Emerson al 94′. Il sorteggio dei quarti di Champions verrà effettuato venerdì 19 marzo a Nyon dalle ore 12. L’Italia, che prima della Lazio aveva perso agli ottavi anche la Juventus e l’Atalanta, farà da spettatrice.