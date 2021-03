L’Aeroporto di Lamezia Terme accoglie la Virgo Lauretana nell’ultima tappa della Peregrinatio Mariae in Calabria [FOTO]

31 Marzo 2021 16:10

Calabria: alle 11:00 di questa mattina la sacra effige della Madonna di Loreto è giunta all’Aeroporto di Lamezia Terme, ultima tappa calabrese della Peregrinatio Mariae

Alle 11:00 di questa mattina la sacra effige della Madonna di Loreto è giunta all’Aeroporto di Lamezia Terme, ultima tappa calabrese della Peregrinatio Mariae. Ad accoglierla Mons. Giuseppe Schillaci della Diocesi di Lamezia Terme, Mons. Giuseppe Angotti, Vicario generale della Diocesi di Lamezia, accompagnati dal Prefetto di Catanzaro, Maria Teresa Cucinotta, dall’Assessore ai Trasporti della Regione Calabria, Domenica Catalfamo, dal Direttore della Direzione Aeroportuale Calabria ENAC, Carlo Marfisi, dal Presidente della Sacal Giulio De Metrio e dai rappresentanti degli Enti di Stato che operano presso lo scalo. La statua della Virgo Lauretana statua è stata collocata nel Terminal passeggeri, dove, sosterà fino al prossimo 7 aprile quando, con un volo della Compagnia Alitalia “proseguirà il suo viaggio alla volta dell’aeroporto di Roma. “Il volo degli aerei sia un arcobaleno che unisce gli uomini e le donne di ogni continente in un abbraccio fraterno, di solidarietà e di pace”- ha detto Mons. Schillaci nella sua Preghiera per il Giubileo Lauretano. Un messaggio di grande speranza per tutta la comunità aeroportuale.