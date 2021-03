Juventus, niente Ronaldo? Ci pensa Morata! Lazio travolta 3-1: bianconeri a -1 dal Milan

6 Marzo 2021 22:35

La Juventus travolge la Lazio 3-1: Rabiot e la doppietta di Morata rispondo al gol di Correa. Anche senza Ronaldo i bianconeri vanno a -1 dal Milan

No Ronaldo, no problem! La Juventus fa accomodare in panchina il suo fuoriclasse, a riposo per le troppe partite ravvicinate giocate nell’ultimo periodo, ma vince lo stesso. Un risultato non scontato visto che di fronte aveva una Lazio vogliosa di riscattare la sconfitta patita contro il Bologna nel turno precedente. Voglia tramutata subito in gol ad inizio partita con Correa che dopo un quarto d’ora supera Szczesny. La Juventus incassa il colpo ma resta in partita e una rete di Rabiot ristabilisce la parità sul finale di primo tempo. Nella ripresa si scatena Alvaro Morata, già autore di un assist: lo spagnolo segna il gol del vantaggio e poi trasforma il calcio di rigore del definitivo 3-1 che permette ai bianconeri di ottenere un successo importantissimo anche senza CR7 in campo (entrato solo gli ultimi 20 minuti). Juventus che sale temporaneamente, solitaria, al terzo posto a -1 dal Milan impegnato domani nella delicata trasferta di Verona.

SABATO 6 MARZO

Ore 15:00

Spezia-Benevento 1-1 (24′ Gaich, 71′ Verde)

Ore 18:00

Udinese-Sassuolo 2-0 (42′ Llorente, Pereyra 90’+3)

Ore 20:45

Juventus-Lazio 3-1 (14′ Correa, 39′ Rabiot, 57′ e 60′ rig. Morata)

DOMENICA 7 MARZO

Ore 12:30

Roma-Genoa

Ore 15:00

Crotone-Torino

Fiorentina-Parma

Verona-Milan

Ore 18:00

Sampdoria-Cagliari

Ore 20:45

Napoli-Bologna

LUNEDI’ 8 MARZO

Ore 20:45

Inter-Atalanta

CLASSIFICA SERIE A

INTER 59 MILAN 53 JUVENTUS 52 ATALANTA 49 ROMA 47 NAPOLI 44 LAZIO 43 VERONA 38 SASSUOLO 36 UDINESE 32 SAMPDORIA 31 BOLOGNA 28 GENOA 27 SPEZIA 26 BENEVENTO 26 FIORENTINA 25 CAGLIARI 21 TORINO 20 PARMA 15 CROTONE 12

CLASSIFICA MARCATORI