JustMary Messina, vittoria col brivido all’esordio: sbancata Milazzo

1 Marzo 2021 10:31

Just Mary Messina, successo in trasferta sul parquet degli Svincolati Milazzo per 85-82: i peloritani, sempre avanti nel punteggio dal primo quarto, resistono al tentativo di recupero dei padroni di casa

Vittoria all’esordio per la JustMary Messina Cocuzza che supera in trasferta gli Svincolati Milazzo per 85-82. Peloritani avanti nel punteggio per dal primo quarto e anche a +12 nell’ultimo parziale subiscono la rimonta di Milazzo che sbaglia negli ultimi secondi la tripla del supplementare dopo che Fernandez in entrata aveva trovato il +3 con un canestro delizioso.

Messina parte 0-4 con Vucenovic e Budrys, primo quarto equilibrato con Milazzo che con le due triple di Varotta e Piperno trova il primo vantaggio del match sul 12-10, a rimedia è Budrys che porta gli ospiti sul +3 con un libero (12-15), ancora tripla Varotta e Alberione per il 17-16 casalingo (ultimo vantaggio casalingo del match) prima che Diakite e due liberi di Fernandez segnino il 19-23 di fine primo quarto. Milazzo ha presto problemi di falli con Varotta e Salvatico costretti a stare in panchina per il terzo personale, arriva un tecnico per proteste al coach di casa Maganza, la JustMary vola a +10 con Budrys, dalla panchina buon impatto per i padroni di casa di Siracusa autore di 7 punti, un gran canestro di Alberione vale il 30-34 con cui le due squadre vanno a riposo, con Budrys già a quota 18.

Milazzo rimane sempre a contatto, Budrys e Salvatico colpiscono dall’arco, ed è proprio il lituano a firmare il +11 sul 41-52, Milazzo rientra con Alberione e Fatigati, il secondo tecnico costa a Maganza l’espulsione, Piperno trova un gioco da tre punti ma capitan Vidakovic e due canestri di Diakite valgono il massimo vantaggio della serata sul +14, alla terza sirena il punteggio è di 57-67. I padroni di casa in difesa si mettono a zona, Messina al 33’ è ancora a +12 sul 63-75 grazie al canestro di Kiameso e ancora a +8 con due liberi di Fernandez (protagonista nel finale) a 4’22’’ dalla fine. Milazzo però non molla e con un parziale di 16-4 grazie ad Alberione impatta sul 79-79 grazie a un canestro di Unechensky. Non tremano le mani a Fernandez che a 1’20’’ mette la tripla del +3 (79-82), un libero di Salvatico vale il +4 ma Piperno dall’arco riporta a -1 Milazzo. Fernandez mette due liberi per il nuovo +3 esterno, dopo il timeout Milazzo ha due volte la palla del supplementare con Varotta e Alberione ma il ferro dice no ad entrambi. Prima vittoria in C Silver per la JustMary Messina che nel prossimo turno (domenica 7 marzo con inizio alle ore 18:30) ospiterà in casa al Palazzetto di San Filippo del Mela l’Orlandina Lab. Di seguito il tabellino:

Svincolati Milazzo – JustMary Messina 82-85

Svincolati Milazzo: Varotta 21, Fatigati 5, Barbera 2, Siracusa 6, Sofia, Alberione 32, Lanari, Unechensky 7, Scardi, Saraceni ne, De Paoli, Piperno 9. Allenatore: Maganza. Assistente: Cotugno

Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza: Kiameso 2, Sartor 1, Fernandez 13, Salvatico 6, Vidakovic 13, Budrys 36, Diakite 8, Vucenovic 4, Diop 2. Allenatore: Manzo. Assistente: Pizzuto

Parziali: 19-23, 13-15 (32-38), 25-29 (57-67), 25-18 (82-85).

Usciti per cinque falli: nessuno

Arbitri: Giosè Brusca di Palermo (PA) e Giorgio Palazzolo di Partinico (PA)

Area Comunicazione Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza