Iv: Scoma, ‘da Renzi ottime indicazioni per sviluppo Sicilia’

20 Marzo 2021 19:48

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – ‘Oggi, all’Assemblea nazionale di Italia viva, Matteo Renzi ha ribadito la centralità del progetto Sicilia. Le sue indicazioni sono un’ ottima occasione per cominciare a immaginare una città e una regione pronte a cogliere le opportunità di sviluppo che verranno grazie al Recovery fund”. Lo afferma Francesco Scoma di Italia viva, componente dell’Ufficio di presidenza della Camera dei deputati.

‘Palermo e la Sicilia -aggiunge- nuovamente ‘laboratorio politico’ per strategie e alleanze che disegnano da sempre la politica nazionale. Grazie Matteo, questo nuovo entusiasmo può innescare cambiamenti epocali per tutti i siciliani”.