Italia, e sono 3! Mancini attiva i… Sensi per vincere in Lituania, azzurri a punteggio pieno

31 Marzo 2021 22:53

L’Italia vince ancora: Sensi e Immobile lanciano gli azzurri nel successo in casa della Lituania, Mancini a punteggio pieno nel girone

En plein per l’Italia nel mini ciclo delle prime tre gare di qualificazione ai Mondiali del Qatar del prossimo anno. Gli azzurri vincono anche in Lituania al termine di una partita in salita. Il c.t. Roberto Mancini, infatti, rivoluziona la formazione titolare, affidandosi a El Shaarawy e Bernardeschi ai lati di Immobile e ai vari Toloi, Mancini, Pessina. Il primo tempo è però fiacco, la squadra crea pochissimo e si ritrova in mezzo a un infinito, continuo e sterile palleggio anche a causa dell’atteggiamento avversario, aggressivo e attendista. Ma Mancini nella ripresa attiva i… Sensi: sono infatti i cambi, tra cui l’ingresso del centrocampista dell’Inter, a svoltare il match. L’ex Sassuolo manda in vantaggio i suoi con un tiro dal limite e la partita si mette in discesa. Donnarumma salva, Immobile spreca l’impossibile, ma poi realizza in pieno recupero il rigore procurato da Chiesa. Azzurri a punteggio pieno.