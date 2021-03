Italia, la prima alle Qualificazioni Mondiali parla anche calabrese! Gli azzurri battono l’Irlanda del Nord nel segno di Berardi e Immobile

25 Marzo 2021 22:40

L’Italia supera con un netto 2-0 l’Irlanda del Nord nella prima sfida delle qualificazioni Mondiali: in rete Domenico Berardi e Ciro Immobile

Inizia con il piede giusto il cammino dell’Italia nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali 2022 in Qatar. Gli azzurri guidati da Roberto Mancini rifilano 2 reti alla modesta Irlanda del Nord dell’ex Reggina Kyle Lafferty, entrato nel secondo tempo senza però dare grossi grattacapi alla difesa azzurra. Succede tutto nel primo tempo: apre le danze il calabrese Domenico Berardi, stella del Sassuolo; raddoppia poco dopo Ciro Immobile, bomber della Lazio. L’Italia controlla con qualità la gara, cercando di tenere a bada il gioco fisico degli irlandesi. Il tasso tecnico differente, ampiamente in favore degli azzurri, permette ad Immobile e compagni di portare a casa i primi 3 punti del girone nonostante un secondo tempo meno brillante e con qualche errore in fase di impostazione. Nell’altra gara del girone C la Svizzera ha superato 1-3 la Bulgaria: elvetici e azzurri si giocheranno, con grande probabilità, il primo posto nel girone che assegna la qualificazione diretta.

Classifica Girone C:

Svizzera 3

Italia 3

Lituania 0

Bulgaria 0

Irlanda del Nord 0