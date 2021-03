Isole Eolie, il delfino Egidio e l’amore nel mare della Sicilia: ha davanti a sè un destino da papà

11 Marzo 2021 17:24

Filicudi WildLife Conservation monitora l’attività di Egidio, un delfino, figlio delle Isole Eolie che ha davanti a sè un destino da papà

Filicudi WildLife Conservation è un’associazione no profit che so occupa di studiare la conservazione di cetacei e tartarughe marine (nel dettaglio il tursiope, la stenella striata, il capodoglio e la tartaruga marina comune Caretta caretta) nelle acque delle isole Eolie attraverso un programma di azioni concrete sul territorio. Grazie all’arrivo della primavera, sono ripartire le uscite di monitoraggio dei delfini che vivo nelle acque eoliane, il tursiope (Tursiops truncatus) e la stenella striata, (Stenella coeruleoalba), insieme alla sperimentazione con i pescatori di strumenti di mitigazione per ridurre le interazioni tra delfini e pesca nell’ambito del progetto LifeDelfi.

Attraverso i dati fotoidentificativi raccolti, l’associazione ha riscontrato la presenza di un tursiope maschio, ribattezzato Egidio, nato nel 2007 e molto legato alle acque siciliane. È un delfino nato da una delle poche femmine riproduttive di tursiope presenti nell’area eoliana, la delfina Seregna, ed ha davanti a sè un destino di padre.

Filicudi WildLife Conservation spiega che Egidio è il tursiope “che monitoriamo sin dalla nascita e ormai divenuto un adulto. Le immagini di questi ultimi mesi riportano una pinna molto piu’ marcata dai segni dovuti probabilmente sia a fattori naturali, come morsi e graffi dovuti ai combattimenti con altri maschi e alle interazioni sociali, ma anche di tipo antropico come l’interazione con le reti. Siamo molto felici di avere avvistato Egidio in vicinanza di altre due femmine di tursiope adulte, Andrea e Filippa“. Ci si avvicina del resto al periodo riproduttivo e magari una delle due diventerà mamma dandando alla luce altri piccoli delfini che popoleranno il mare della Sicilia. La gestazione per questa specie dura 12 mesi: “Lo scopriremo – concludono gli attivisti dell’associazione ambientalista – solo continuando a studiare questa popolazione nella speranza di avvistare nuovi piccoli nella prossima stagione estiva“.