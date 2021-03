Isola Capo Rizzuto: tampone rapido positivo per il vice Sindaco Grazia Micalizzi e un dipendente

15 Marzo 2021 19:43

Isola Capo Rizzuto: circa 50 i tamponi effettuati nella mattinata odierna, due i positivi: il vice Sindaco Grazia Maria Micalizzi e di un dipendente

E’ stato eseguito questa mattina il secondo screening di tamponi a dipendenti comunali ed amministratori per rilevare il virus Sars-Cov-2. Il tutto si è reso necessario in seguito alla positività Sindaco di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga riscontrata nella giornata di giovedì 11 marzo con tampone rapido faringeo. Circa 50 i tamponi effettuati nella mattinata odierna, due i positivi: il vice Sindaco Grazia Maria Micalizzi e di un dipendente. A motivo di ciò si comunica che gli uffici comunali riapriranno domani, martedì 16 marzo, solo per lavori interni e rimarranno chiusi al pubblico per tutto la settimana. Nello stesso pomeriggio di giovedì 11 tutti gli uffici erano stato scrupolosamente sanificati, per tanto i dipendenti domani torneranno in massima sicurezza.