L’Inps avvisa gli utenti: “in corso un nuovo tentativo di truffa tramite finalizzata a sottrarre i dati degli assicurati”

30 Marzo 2021 23:04

L’Inps avvisa gli utenti che è in corso un nuovo tentativo di truffa tramite email di phishing finalizzata a sottrarre fraudolentemente i dati degli assicurati

È importante ricordare che l’Inps non acquisisce in alcun caso, telefonicamente o via email ordinaria, le coordinate bancarie o altri dati che permettano di risalire a informazioni personali. Inoltre, tutte le informazioni sulle prestazioni sono consultabili esclusivamente accedendo al sito istituzionale”.

L’Inps consiglia di: