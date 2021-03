5 Marzo 2021 11:12

Reggio Calabria: autocarro in fiamme all’altezza dello svincolo di Valanidi in direzione di Villa San Giovanni, per fortuna nessun ferito

Paura questa mattina nel reggino dove un autocarro è andato in fiamme all’altezza dello svincolo di Valanidi in direzione di Villa San Giovanni per cause ancora in corso di accertamento. Per fortuna nessun ferito, il mezzo è in fase di rimozione. Sul posto le forze dell’ordine.

Foto di repertorio