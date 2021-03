Messina: portalettere perde il controllo dell’auto andando a sbattere contro il guard-rail, miracolosamente illesa [FOTO]

4 Marzo 2021 18:09

Messina: i Vigili del fuoco del Distaccamento di Patti sono intervenuti con Autofurgone/boschivo e Autopompa serbatoio per un incidente stradale a Montagnareale, in contrada Bonavita

Oggi i Vigili del fuoco del Distaccamento di Patti (ME) sono intervenuti con Autofurgone/boschivo e Autopompa serbatoio per un incidente stradale a Montagnareale, in contrada Bonavita. Tempestivo è stato il soccorso, intorno alle ore 14, per mettere in salvo una portalettere alla guida di una Fiat Panda che, durante la consegna della posta, nell’affrontare una discesa molto ripida, ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro il guard-rail. La squadra arrivata sul posto ha immediatamente messo in sicurezza l’auto rimasta in bilico utilizzando un attrezzo denominato tir-fort. Fortunatamente la conducente è rimasta illesa. Sul posto anche i Carabinieri di Patti e la Polizia municipale di Montagnareale.