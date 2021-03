Reggio Calabria, incendio in via Cardinale Portanova: a fuoco un’abitazione, sul posto i Vigili del Fuoco [FOTO LIVE]

3 Marzo 2021 21:22

Reggio Calabria: incendio in un’abitazione di via Cardinale Portanova tra il Policlinico e il palazzo della Regione

E’ divampato poco fa, un incendio in un’abitazione di via Cardinale Portanova a Reggio Calabria tra il Policlinico e Palazzo Campanella. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, sono al lavoro i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme e sono sul posto gli Agenti di Polizia di Stato. Ad ora sconosciuti i motivi dell’incendio.