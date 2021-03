Incendiato il portone dell’ISS, Locatelli: “atto intimidatorio da condannare” [FOTO]

15 Marzo 2021 11:29

Incendiato il portone dell’ISS, le parole del presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) Franco Locatelli

“Uso parole piu’ forti rispetto a quelle del ministro Speranza: lo ritengo un atto oltraggiosamente intimidatorio, assolutamente intimidatorio e chiaramente inaccettabile. Chi lavora all’Iss prova, come tante altre persone, a offrire un servizio al Paese, per cercare di far gestire all’Italia nel migliore dei modi un problema che ha investito tutto il mondo. A loro va il massimo della solidarieta’, e’ un atto da condannare a tutti i livelli“. Lo ha affermato il presidente del Consiglio superiore di sanita’ (Css) Franco Locatelli, ospite di Buongiorno su Sky Tg24, parlando dell’incendio appiccato al portone della sede dell’Iss.