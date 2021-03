Messina: auto in fiamme a Salice, sul posto i Vigili del Fuoco [FOTO]

18 Marzo 2021 19:40

Messina, i Vigili del fuoco di Villafranca sono intervenuti per un incendio auto a Salice

Oggi, intorno alle 16.30, i Vigili del fuoco di Villafranca sono intervenuti per un incendio auto a Salice con Autopompa serbatoio e pick-up con modulo antincendio. Le cause del rogo sono in fase di accertamento. Dopo aver messo in sicurezza e bonificato l’area la squadra è rientrata in caserma.