8 Marzo 2021 09:54

Importante riconoscimento dell’India ad un imprenditore calabrese. Il plauso di Cantiere Laboratorio

L’imprenditore calabrese di Santa Maria del Cedro (CS), Achille Giuseppe Nocito, è stato insignito della Laurea ad Honorem in Scienze della Comunicazione dall’importante Istituto Internazionale “Cristian Tamil Literature Research” di Tamil Nadu (India). Il Titolo è stato conferito dal Magnifico Rettore dell’ateneo Indiano Rev. Prof. Dr. Joseph Mohan Kumar attraverso una cerimonia virtuale svoltasi alla presenza di numerose personalità accademiche ed illustri rappresentanti del mondo della cultura. Al Dott. h. c. Nocito è stato riconosciuto il merito di aver contribuito, durante il corso della sua carriera professionale, allo sviluppo ed alla crescita di numerose aziende in Italia ed all’estero.

Achille Giuseppe Nocito è inoltre Presidente di “Europa Abcasia”, unica Associazione registrata in Italia della piccola e giovane Repubblica caucasica tra la Georgia e la Federazione Russa. A questo importante riconoscimento va il plauso dell’associazione “Cantiere Laboratorio” che vede in ciò una forma di riscatto della meravigliosa terra di Calabria e che proietta, in positivo, la nostra Regione sul palcoscenico internazionale. Va il merito a uomini ed associazioni civiche e culturali di svolgere i compiti che dovrebbero essere ripresi e portati avanti dalla politica, la quale, purtroppo, nella nostra terra latita.