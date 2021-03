Immigrazione clandestina: smantellata rete nel Nord Italia, numerosi arresti

5 Marzo 2021 09:41

La Digos di Trieste ha smantellato un’organizzazione dedita al transito di clandestini provenienti dal Kurdistan e diretti in Europa. Sono state eseguite 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, di cui due estese in ambito europeo, e 2 arresti domiciliari nei confronti di cittadini iracheni di etnia curda.