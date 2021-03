Il sottosegretario all’Istruzione Barbara Floridia in visita ufficiale all’Istituto Guttuso di Milazzo

19 Marzo 2021 21:38

Il neo Sottosegretario di Stato all’Istruzione, la messinese Barbara Floridia, si è recata questa mattina in visita ufficiale all’Istituto superiore Renato Guttuso di Milazzo

Il neo Sottosegretario di Stato all’Istruzione, la messinese Barbara Floridia, si è recata questa mattina in visita ufficiale all’Istituto superiore Renato Guttuso di Milazzo. Ad accoglierla la dirigente Delfina Guidaldi, il corpo docente e numerosi studenti. I ragazzi si sono confrontati con il sottosegretario su diversi temi e, rispondendo alle loro domande, li ha esortati a credere in loro stessi, coltivando i propri interessi e conoscenze. Infine, si è soffermata sull’importanza di vivere in ambienti formativi moderni e sostenibili, specie in un’area come quella di Milazzo, che soffre di un alto tasso di inquinamento. “Tra i miei compiti anche quello di essere sottosegretario di voi studenti. Vengo da questo territorio e realtà come questa devono essere valorizzate. Mi farò portavoce delle istanze dell’istituto Guttuso al Ministero e al Governo”, ha affermato Barbara Floridia. Il sottosegretario Floridia ha donato all’istituto scolastico un albero di limoni come simbolo di legame con l’ambiente, che è un tema a lei molto caro, visto che ha avuto assegnata la delega alla transizione ecologica nelle scuole. Presenti anche il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale Sicilia Stefano Suraniti e la dirigente dell’Ufficio scolastico dell’Ambito territoriale Messina Ornella Riccio. Al termine della visita, la scuola ha donato al Sottosegretario Floridia delle ceramiche realizzate nei loro laboratori artistici. “Ringrazio la Dirigente Guidaldi e i docenti dell’istituto Guttuso per avermi invitata e accolta in una scuola creativa, energica, sinergica, ricca di opportunità formative ed inclusiva verso i ragazzi speciali. Ho incontrato docenti appassionati, alunni entusiasti e creativi che svolgono la propria attività in ambienti formativi innovativi”, dichiara il Sottosegretario Barbara Floridia.