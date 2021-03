Il reggino Lorenzo Festicini ricevuto in udienza privata dal Santo Papa Emerito Benedetto XVI [FOTO]

16 Marzo 2021 10:11

Nella giornata di ieri presso lo Stato della Città del Vaticano il reggino Lorenzo Festicini è stato ricevuto in udienza privata da Sua Santità il Papa Emerito Benedetto XVI

Un momento davvero carico di emozione quello che ha visto come protagonista il nostro concittadino dott. Lorenzo Festicini, audioprotesista da anni impegnato in attività umanitarie come presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro. Nella giornata di ieri presso lo Stato della Città del Vaticano è stato ricevuto in udienza privata da Sua Santità il Papa Emerito Benedetto XVI. Nell’intenso incontro il Dott. Festicini ha illustrato al Santo Padre i dettagli della missione umanitaria in Africa nella nazione del Benin. Questa Missione Umanitaria che vedrà impegnati diversi medici reggini è frutto della collaborazione tra l’Istituto Nazionale Azzurro e l’Associazione Internazionale “Amici del Benin” presieduta da Mons. Giulio Cerchietti il quale, in un gemellaggio benedetto da Sua Eminenza il Cardinale Angelo Comastri, i due enti si sono uniti nell’operare per quei luoghi del mondo dove ancora oggi mancano beni di prima necessità. Il Santo Padre Emerito dopo aver ascoltato le parole del Festicini ha voluto impartire la Sua Benedizione e la sua “nomina” ad “Ambasciatore di Pace in ogni parte del mondo, alla sequela degli insegnamenti del Card. Bernardin Gantin di v.m.” Un motivo di orgoglio per tutta la nostra città e regione.