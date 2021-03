“Il Messia segreto: le domeniche con Marco”: il nuovo libro di Don Zampaglione e Olga Balzano Melodia, da oggi il firma-copie nelle due parrocchie di Roghudi e Marina di S.Lorenzo

23 Marzo 2021 14:24

I due autori regaleranno ad ogni lettore una piccola guida all’uso del sussidio per pregare la Parola e inizieranno da oggi il firma-copie nelle due parrocchie di Roghudi e Marina di S.Lorenzo

Una studiosa e un sacerdote per un libro scritto a quattro mani. L’opera dal titolo “Il Messia segreto: le domeniche con Marco”, vergata dalla studiosa Olga Balzano Melodia e don Giovanni Zampaglione ,parroco di Marina di S.Lorenzo e Roghudi verra’ presentata alle due comunita’ con delle firme copie che verranno fatte in questi giorni .Questo volume delle domeniche di Marco che il lettore ha tra le mani, dice la coautrice ,Olga Balzano Melodia,e’ un libro di pensieri, di riflessioni, di suggestioni per l’oggi. Questo Vangelo appare particolarmente vivace, spontaneo. Da parte sua , don Giovanni Zampaglione precisa: “Ringrazio la studiosa Olga Balzano Melodia che ha collaborato con me nel realizzare questo volume dedicato alle domeniche di Marco. L’evangelista Marco ci racconta un Gesu’ sempre in azione che fa fatti e non parole”, ci dice don Giovanni Zampaglione. “E ‘ un volume che raccoglie solo le riflessioni inerenti le domeniche di Marco.Spero che chi si accosta a questa lettura – sostengono gli autori- possa nutrirsi dello stesso amore che ha portato noi a riflettere e “scavare” nella Parola di Dio e nello studio di questo Vangelo. Abbiamo voluto dedicare questo libro ai nostri genitori che ci hanno dato un’ educazione cristiana e ci hanno trasmesso i valori della vita. Ringraziamo la casa editrice mimep docete (Mi), pioneri della divulgazione della fede per mezzo della carta stampata in Italia e il signor Antonino Neri per la collaborazione informatic”.. I due autori regaleranno ad ogni lettore una piccola guida all’uso del sussidio per pregare la Parola e inizieranno da oggi il firma-copie nelle due parrocchie di Roghudi e Marina di S.Lorenzo e negli ambienti vicini…