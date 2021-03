Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto aderisce alla Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili “M’illumino di meno”

26 Marzo 2021 09:32

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in collaborazione con il Lions Club e il Leo Club cittadini, aderisce alla Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili “M’illumino di meno”

Come già in passato, anche per questo 2021 il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in collaborazione con il Lions Club e il Leo Club cittadini, aderisce alla Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili “M’illumino di meno” lanciata nel 2005 da Caterpillar, storica trasmissione di Radio 2, per promuovere le buone pratiche di consumo sostenibile. “M’illumino di meno” è un’iniziativa di impegno civico che intende mantenere alta l’attenzione diffusa sulle questioni energetiche e proporre una maggiore conoscenza delle problematiche ambientali, promuovere buone prassi per il risparmio energetico, per l’utilizzo delle fonti energetiche alternative e la riduzione dei gas serra e rimarcare la necessità di ridurre l’inquinamento luminoso. Oggi, dunque, venerdì 26 marzo, giornata nazionale “M’illumino di meno” 2021, le luci di Piazza Beppe Alfano saranno spente dalle 19,00 alle 19,30 a simbolo della partecipazione della comunità di Barcellona Pozzo di Gotto.